Τα Σαββατοκύριακα, όταν έχεις παιδιά, συνειδητοποιείς ότι χρειάζεσαι οπωσδήποτε μια εφεύρεση που να διαστέλλει το χρόνο ή, για να τελειώνεις μια κι έξω, το TARDIS του Dr. Who, αλλιώς δεν βγαίνουν οι ώρες για να κάνεις αυτά που θέλεις – για να μην πω για αυτά που πρέπει. Φέτος καταφέραμε να επισκεφτούμε την Art Athina 2026 στο Onassis Ready υπό μία σπάνια συνθήκη, καθώς το παιδί ήταν αρκετά συνεργάσιμο για να μπει σε ένα χώρο με έργα τέχνης και να μην γκρινιάξει επειδή βλέπει πράγματα για μεγάλους. Εγώ εντωμεταξύ ήμουν εντελώς αδιάβαστη για το τι με περίμενε σε αυτή την έκθεση. Το μόνο που είχα δει ήταν οι αφίσες της Στέγης του Ιδρύματος Ωνάση στο μετρό: έγραφαν ότι δεν υπάρχει «high» ή «low» art, κάτι που πιστεύω κι εγώ, πρωτίστως γιατί μπορώ να εντοπίσω ψήγματα τέχνης σε οποιοδήποτε κομμάτι της καθημερινότητάς μου: είναι θέμα επιβίωσης, θα έλεγε κανείς.Καθώς κάναμε βόλτες στους διαδρόμους, έπεσα πάνω σε ένα installation που μου έκανε εντύπωση, πρωτίστως λόγω της κατασκευής του. Ήταν μια τηλεόραση παλαιού τύπου, από αυτές που χρειαζόντουσαν απαραίτητα ένα φαρδύ τραπέζι για να χωρέσουν και διέθεταν χρωματικά ευφάνταστη επιφάνεια – σε σχέση με τις σημερινές που είναι όλες μαύρες. Μέσα στην κατασκευή υπήρχε μια σειρά από φιγούρες, καθισμένες αμφιθεατρικά. Ήταν μια αναπαράσταση της camp εκπομπής του New Channel, Ερωτοδικείο.Ποιος να κάθισε να φτιάξει ένα τέτοιο installation; Και ποια ήταν η έμπνευση πίσω από αυτό; Δεν φαντάστηκα ότι μια ανάρτηση βίντεο με την εγκατάσταση στο προσωπικό μου προφίλ στο Instagram θα γινόταν viral, με τον κόσμο είτε να αποθεώνει το έργο, είτε να εξαπολύει μύδρους εναντίον του concept. Κατασκευαστικά, πάντως, δεν είχε να πει κανείς τίποτα κακό. Κι αυτό γιατί ο δημιουργός Ανδρέας Finch είχε σκεφτεί κάθε λεπτομέρεια σε βάθος. Ακριβώς όπως κάνει εδώ και μερικά χρόνια με τα περίπτερα – έργα τέχνης του, πραγματοποιώντας αναδρομές στο αστικό τοπίο της Αθήνας, και αποδίδοντας με πολλή προσοχή τα στοιχεία που τα έκαναν ξεχωριστά, όταν ακόμα είχαν διαστάσεις ενός τετραγωνικού μέτρου, χρώμα κροκί και νέον ταμπέλες στην κορυφή τους.