Δερμάτινο τζάκετ: Το πιο διαχρονικό πανωφόρι επιστρέφει με μίνιμαλ διάθεση
Δερμάτινο τζάκετ: Το πιο διαχρονικό πανωφόρι επιστρέφει με μίνιμαλ διάθεση
Οι νέες εκδοχές του αποδεικνύουν ότι το δέρμα μπορεί να είναι εξίσου κομψό όσο και δυναμικό.
Οι νέες εκδοχές του αποδεικνύουν ότι το δέρμα μπορεί να είναι εξίσου κομψό όσο και δυναμικό.
Το δερμάτινο τζάκετ επιστρέφει αυτή τη σεζόν με μια πιο ήσυχη, εκλεπτυσμένη αισθητική, αφήνοντας στην άκρη τη χαρακτηριστική rock ’n’ roll διάθεση του κλασικού biker. Με καθαρές γραμμές, απαλή υφή και μίνιμαλ λεπτομέρειες, οι νέες εκδοχές του αποδεικνύουν ότι το δέρμα μπορεί να είναι εξίσου κομψό όσο και δυναμικό.
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