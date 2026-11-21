Ο Dustin Hoffman αποκαλύπτει άγνωστες ιστορίες από τον κόσμο του Hollywood στα νέα του απομνημονεύματα με τίτλο «Look at Me», αναφερόμενος, μεταξύ άλλων, στον Steve McQueen και στις φερόμενες συνήθειές του σχετικά με τη χρήση ναρκωτικών.Στις περίπου 300 σελίδες του βιβλίου, που κυκλοφορεί ήδη από τον εκδοτικό οίκο Simon Six, ο δύο φορές βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός αφηγείται τις εμπειρίες του από τα γυρίσματα κλασικών κινηματογραφικών ταινιών, όπως οι «Tootsie» και «All the President’s Men», παρεμβάλλοντας αρκετές αποκαλυπτικές και πικάντικες ιστορίες από τον χώρο του θεάματος.Ωστόσο, ο θρύλος του Hollywood προχωρά και σε ιδιαίτερα προσωπικές εξομολογήσεις, αναφερόμενος στην περιπέτεια της υγείας του πρωτότοκου γιου του, ο οποίος έφτασε κοντά στον θάνατο, αλλά και στην περίπλοκη σχέση του με τον σκηνοθέτη του «The Graduate», Mike Nichols.Ο 89χρονος ηθοποιός μιλά επίσης ανοιχτά για τις καταγγελίες περί σεξουαλικής ανάρμοστης συμπεριφοράς που διατυπώθηκαν εναντίον του το 2017, καθώς και για τον αντίκτυπο που είχαν στην ψυχική του υγεία.