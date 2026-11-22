Υπάρχει κάτι ιδιαίτερα γοητευτικό στην ιδέα ενός μεγάλου τραπεζιού γεμάτου φίλους, ποτήρια κρασιού, όμορφα πιάτα και συζητήσεις που συνεχίζονται μέχρι αργά το βράδυ. Ίσως να φταίνε οι γαλλικές ταινίες, όπου ακόμη και το πιο αυθόρμητο δείπνο μοιάζει με μια μικρή γιορτή, ή απλώς το γεγονός ότι μερικές από τις ωραιότερες αναμνήσεις σας έχουν δημιουργηθεί γύρω από ένα τραπέζι. Αν λοιπόν ζηλεύετε λίγο τα καλοστημένα τραπέζια που βλέπετε στα supper clubs και θέλετε κι εσείς να απολαύσετε ένα ωραίο δείπνο υπό το φως των κεριών, να φορέσετε εκείνα τα σκουλαρίκια που περιμένουν ακόμα την κατάλληλη περίσταση και να χαθείτε σε μια πολύωρη συζήτηση για ένα θέμα στο οποίο όλοι έχετε διαφορετική άποψη, ίσως ήρθε η στιγμή να στείλετε το μήνυμα «Παρασκευή, σπίτι μου;».