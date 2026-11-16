Ζεράρ Ντεπαρντιέ: Η μεγάλη στροφή στη δικαστική μάχη του
Ζεράρ Ντεπαρντιέ: Η μεγάλη στροφή στη δικαστική μάχη του
Τον Μάιο του 2025 κρίθηκε ένοχος για σεξουαλική επίθεση σε δύο γυναίκες κατά τη διάρκεια κινηματογραφικών γυρισμάτων
Ο Gerard Depardieu απέσυρε την έφεση που είχε ασκήσει κατά της καταδικαστικής απόφασης του 2025 για σεξουαλική επίθεση και ζήτησε συγγνώμη από τα θύματά του.
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