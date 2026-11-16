Ένα τρίχρονο αγόρι, ντυμένο με σεντόνια και πετσέτες που εκτελούν χρέη ιερατικών αμφίων, παριστάνει τον παπά. Ξέρει ήδη απ’ έξω τη Θεία Λειτουργία. Λίγα χρόνια αργότερα, ανακαλύπτει τη Μαρία Κάλλας και, προτού καλά καλά μάθει να διαβάζει, γνωρίζει τη σπαρακτική δύναμη της μουσικής του Πουτσίνι. Η όπερα θα γίνει η μεγάλη αγάπη της ζωής του.Ξεχώρισα τον Μάριο Σαραντίδη μερικά χρόνια πριν στο απολαυστικά ανορθόδοξο Σπιρτόκουτο: The Musical του Γιάννη Νιάρρου στη Στέγη. Έκτοτε, κάθε φορά που τον βλέπω στη σκηνή επιβεβαιώνεται η πρώτη μου εντύπωση»: πρόκειται για έναν συναρπαστικό ερμηνευτή, για τον οποίο η υποκριτική είναι εξίσου σημαντική με το τραγούδι.Ο χαρισματικός μπασοβαρύτονος, με σπουδές στο Μόναχο και ένα εντυπωσιακό ρεπερτόριο, μπορεί με την ίδια πειστικότητα να μας υποδέχεται στις πύλες του Κάτω Κόσμου, ως Χάροντας στον Ορφέα του Μοντεβέρντι, και να μας κάνει να ξεκαρδιζόμαστε με τις περιπέτειες της ακαταμάχητης Άγκατα στο Viva la mamma! του Ντονιτσέττι, στην ανατρεπτική παράσταση της Σοφίας Πάσχου στην Εναλλακτική Σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής. Αστείος και επιβλητικός ταυτόχρονα, με εξαιρετική αίσθηση του κωμικού, καταφέρνει να απογειώσει την υπερβολή σε αυτή την ξεκαρδιστική παράσταση συνόλου με εξαιρετικό καστ (Δάφνη Δαυίδ, Χρήστος Κεχρής, Αποστόλης Ψυχράμης, Μαρίνος Ταρνανάς, Αλέξανδρος Χρυσανθόπουλος και ο Χρήστος Σακελλαρίδης στο πιάνο).