Hailey Bieber: Ο γιος της, Jack, ακολουθεί τα μουσικά βήματα του Justin Bieber
Hailey Bieber: Ο γιος της, Jack, ακολουθεί τα μουσικά βήματα του Justin Bieber
Το σπάνιο στιγμιότυπο από την καθημερινότητά τους που αποκαλύπτει την αγάπη του μικρού για τη μουσική.
Ο γιος της Hailey και του Justin Bieber, Jack Blues, φαίνεται πως έχει αρχίσει να δείχνει ιδιαίτερη αδυναμία στη μουσική, ακολουθώντας τα βήματα του διάσημου μπαμπά του. Σε ένα σπάνιο στιγμιότυπο από την καθημερινότητά τους, η Hailey μοιράστηκε με τους followers της ένα γλυκό βίντεο, στο οποίο ο μόλις δύο ετών Jack παίζει με ένα παιδικό αρμόνιο.
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