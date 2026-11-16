Αν υπάρχει κάτι που έχουμε μάθει από τον κόσμο της ομορφιάς τα τελευταία χρόνια, είναι πως οι πιο ενδιαφέρουσες τεχνικές βρίσκονται στις ίδιες μας τις κινήσεις. Κάπου ανάμεσα στα gua sha, τα jade rollers και τις ατελείωτες συμβουλές ευεξίας που συναντάμε στα social media, μια τεχνική με αρκετά μεγαλύτερη ιστορία έχει καταφέρει να κερδίσει την προσοχή μας: το lymphatic drainage massage, ή αλλιώς λεμφικό μασάζ.Για να ανακαλύψετε την τεχνική μασάζ που λατρεύει η Hailey Bieber, αρκεί μια μικρή περιήγηση στο TikTok, όπου εφαρμόζεται σε αμέτρητα βίντεο, είτε από ειδικούς αλλά ακόμα και στο σπίτι, τα οποία υπόσχονται πως μέσα σε λίγα λεπτά μπορούν να μειώσουν το πρήξιμο και να αποκτήσουμε μια πιο ξεκούραστη όψη. Και παρότι οι εντυπωσιακές μεταμορφώσεις του διαδικτύου χρειάζονται πάντα μια δόση επιφυλακτικότητας, πίσω από αυτή την τάση υπάρχει μια πραγματική θεραπευτική τεχνική.