Sarah Paulson και Holland Taylor: Γιατί δεν έχουν παντρευτεί μετά από 12 χρόνια σχέσης

Η Sarah Paulson και η Holland Taylor είναι μαζί σχεδόν 12 χρόνια, όμως ο γάμος δεν βρίσκεται στα σχέδιά τους. Σε πρόσφατη συνέντευξή της, η πρωταγωνίστρια του American Horror Story εξήγησε γιατί δεν αισθάνεται την ανάγκη να επισημοποιήσει τη σχέση τους, αποκαλύπτοντας παράλληλα πόσο σημαντική είναι για εκείνη η προσωπική ελευθερία.Καλεσμένη στο podcast Dear Chelsea, η 51χρονη ηθοποιός μίλησε ανοιχτά για τη σχέση της με την 83χρονη Holland Taylor. Όπως παραδέχτηκε, είναι χαρούμενη που δεν έχει παντρευτεί, καθώς θεωρεί ότι με αυτόν τον τρόπο έχει καταφέρει να διατηρήσει μια σημαντική αίσθηση προσωπικής ταυτότητας.Η ίδια αισθάνεται ήδη παντρεμένη με τη σύντροφό της, χωρίς να χρειάζεται μια επίσημη δέσμευση για να επιβεβαιώσει τη σύνδεσή τους. «Νιώθω ήδη παντρεμένη μαζί της», ανέφερε χαρακτηριστικά, εξηγώντας ότι οι δυο τους συζητούν συχνά το συγκεκριμένο θέμα, χωρίς να αισθάνονται την ανάγκη να κάνουν τη σχέση τους επίσημη μέσα από ένα έγγραφο ή μια τελετή.