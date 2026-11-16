Όταν μιλάμε για βασικά κομμάτια της γκαρνταρόμπας, ένα καλό σακάκι είναι αυτονόητη επιλογή. Φοριέται εύκολα τόσο με φούστες και παντελόνια για πιο polished εμφανίσεις, όσο και με ένα τζιν για πιο χαλαρές εμφανίσεις, ένα ευέλικτο essential που βρίσκει θέση σε κάθε ντουλάπα.