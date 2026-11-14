Ανάδρομος Ερμής τέλος: Αυτά τα πέντε ζώδια αφήνουν πίσω τους την αβεβαιότητα

Η επιστροφή του Ερμή σε ορθή πορεία φέρνει ξεκαθαρίσματα, καλύτερη επικοινωνία και θετικές εξελίξεις για πέντε ζώδια.

Ο ανάδρομος Ερμής ανήκει πλέον στο παρελθόν και η επιστροφή του σε ορθή πορεία σηματοδοτεί μια νέα φάση για την επικοινωνία, τις σχέσεις και τις προσωπικές μας αποφάσεις. Με τον πλανήτη της σκέψης και της επικοινωνίας στον Σκορπιό, αρκετές καταστάσεις αρχίζουν να ξεκαθαρίζουν, ενώ η ανάγκη για ειλικρίνεια, ουσιαστικές συζητήσεις και μεγαλύτερη εμπιστοσύνη γίνεται πιο έντονη.



Για πέντε ζώδια, η αλλαγή αυτή έχει ιδιαίτερα θετική επίδραση. Κριός, Δίδυμοι, Καρκίνος, Αιγόκερως και Ζυγός αφήνουν πίσω τους την αβεβαιότητα των προηγούμενων εβδομάδων και αποκτούν μεγαλύτερη σιγουριά στις σχέσεις, τις επιλογές και τους στόχους τους.

14.11.2026, 14:05