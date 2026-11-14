Είναι ο κατάλληλος σύντροφος; Επτά σημάδια ότι μία σχέση έχει πραγματική προοπτική

Πέρα από τη χημεία, την έλξη και τα όμορφα λόγια, υπάρχουν ορισμένα στοιχεία που αποκαλύπτουν αν ένας άνθρωπος μπορεί να γίνει ένας σταθερός και ουσιαστικός σύντροφος. Οι ειδικοί στις σχέσεις ξεχωρίζουν επτά χαρακτηριστικά που δείχνουν ότι έχουμε δίπλα μας έναν άνθρωπο με τον οποίο μπορούμε να δημιουργήσουμε μια σχέση με διάρκεια, εμπιστοσύνη και αμοιβαία συναισθηματική σύνδεση.1. Μπορούμε να είμαστε απόλυτα ο εαυτός μαςΜία από τις πιο σημαντικές ενδείξεις μιας υγιούς σχέσης είναι η ελευθερία να εκφραζόμαστε χωρίς να φοβόμαστε την αντίδραση του άλλου. Δεν χρειάζεται να προσέχουμε διαρκώς τι θα πούμε, να κρύβουμε τα συναισθήματά μας ή να προσποιούμαστε ότι όλα είναι καλά όταν κάτι μας ενοχλεί.