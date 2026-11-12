Η σατέν τσάντα είναι το πιο ρομαντικό αξεσουάρ του χειμώνα
Η σατέν τσάντα είναι το πιο ρομαντικό αξεσουάρ του χειμώνα
Kαι δεν ανήκει πια αποκλειστικά στις βραδινές εμφανίσεις.
Kαι δεν ανήκει πια αποκλειστικά στις βραδινές εμφανίσεις.
Αυτή τη σεζόν η σατέν τσάντα επιστρέφει δυναμικά, φέρνοντας μαζί της μια νότα ρομαντισμού και ρετρό κομψότητας στη χειμερινή γκαρνταρόμπα. Ύστερα από αρκετές σεζόν, οι σχεδιαστές ανακαλύπτουν ξανά τη γοητεία των ιδιαίτερων υφών και των διακοσμητικών λεπτομερειών στο ντύσιμο.
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