Longevity Manicure: Η νέα τάση στο μανικιούρ που δίνει προτεραιότητα στην υγεία των νυχιών

Ξεχνάμε για λίγο τα εντυπωσιακά nail designs και επενδύουμε στην υγεία των φυσικών νυχιών με τη νέα φιλοσοφία περιποίησης.

Έχουμε επενδύσει σε αμέτρητες αποχρώσεις, έχουμε δοκιμάσει κάθε πιθανό nail trend και έχουμε περάσει αρκετές ώρες στο nail salon για το τέλειο ημιμόνιμο. Τώρα, όμως, το ενδιαφέρον στρέφεται κάπου αλλού: στα ίδια μας τα νύχια. Το Longevity Manicure είναι η νέα τάση που αλλάζει τη φιλοσοφία του μανικιούρ, αφήνοντας λίγο πίσω τα εντυπωσιακά χρώματα και δίνοντας προτεραιότητα στην υγεία, τη δύναμη και τη φυσική ομορφιά των νυχιών μας.





Συνδέεται άμεσα με τη φιλοσοφία του quiet luxury, όπου η περιποιημένη εμφάνιση δεν χρειάζεται υπερβολές για να ξεχωρίσει. Η βασική ιδέα είναι απλή: δεν αρκούμαστε σε ένα όμορφο, γυαλιστερό αποτέλεσμα, αλλά φροντίζουμε όσα βρίσκονται από κάτω. Η φυσική πλάκα του νυχιού, τα επωνύχια και η επιδερμίδα των χεριών έχουν εξίσου σημαντικό ρόλο με το τελικό manicure.

10.11.2026, 12:30