Layering κολιέ: Το στιλιστικό τρικ που κάνει κάθε εμφάνιση πιο ενδιαφέρουσα
Layering κολιέ: Το στιλιστικό τρικ που κάνει κάθε εμφάνιση πιο ενδιαφέρουσα
Πέντε τρόποι να φορέσουμε πολλά κολιέ μαζί, να παίξουμε με μήκη, υλικά και χρώματα και να αναβαθμίσουμε ακόμη και το πιο απλό σύνολο.
Υπάρχουν ορισμένα στιλιστικά τρικ που δεν απαιτούν καινούργια ρούχα ή ιδιαίτερη προσπάθεια, κι όμως μπορούν να αλλάξουν εντελώς μια εμφάνιση. Το layering στα κολιέ είναι αναμφίβολα ένα από αυτά. Η ιδέα του να φοράμε περισσότερα από ένα κοσμήματα στον λαιμό επιστρέφει δυναμικά, χάρη στον μαξιμαλισμό των τελευταίων σεζόν, αποκτώντας μια πιο σύγχρονη διάσταση.
Λεπτές αλυσίδες μαζί με εντυπωσιακά μενταγιόν, πέρλες δίπλα σε χρωματιστές πέτρες, χρυσός σε συνδυασμό με ασήμι: οι επιλογές είναι πολλές και το ζητούμενο είναι να δημιουργήσουμε έναν συνδυασμό που μας ταιριάζει, αφού το layering κολιέ έχει συχνά και έναν συναισθηματικό και προσωπικό χαρακτήρα. Τα κομμάτια που επιλέγουμε να φορέσουμε μπορεί να συμβολίζουν μια σημαντική στιγμή της ζωής μας, να είναι ένα αγαπημένο δώρο με συναισθηματική αξία ή ένα κόσμημα που μας έχει χαρίσει κάποιο αγαπημένο πρόσωπο. Έτσι, η επιλογή κάθε κομματιού αφηγείται τη δική της ιστορία και γίνεται κάτι περισσότερο από ένα στιλιστικό παιχνίδι.
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Λεπτές αλυσίδες μαζί με εντυπωσιακά μενταγιόν, πέρλες δίπλα σε χρωματιστές πέτρες, χρυσός σε συνδυασμό με ασήμι: οι επιλογές είναι πολλές και το ζητούμενο είναι να δημιουργήσουμε έναν συνδυασμό που μας ταιριάζει, αφού το layering κολιέ έχει συχνά και έναν συναισθηματικό και προσωπικό χαρακτήρα. Τα κομμάτια που επιλέγουμε να φορέσουμε μπορεί να συμβολίζουν μια σημαντική στιγμή της ζωής μας, να είναι ένα αγαπημένο δώρο με συναισθηματική αξία ή ένα κόσμημα που μας έχει χαρίσει κάποιο αγαπημένο πρόσωπο. Έτσι, η επιλογή κάθε κομματιού αφηγείται τη δική της ιστορία και γίνεται κάτι περισσότερο από ένα στιλιστικό παιχνίδι.
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
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