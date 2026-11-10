Ρένια Λουιζίδου: «Στο #MeToo δεν με σόκαραν τα πρόσωπα, αλλά το μέγεθος των πράξεων»

Φτάνει στο ραντεβού μας ακριβώς στην ώρα της, με εκείνη την ανεπιτήδευτη φυσικότητα που σε κάνει να αισθάνεσαι από την πρώτη στιγμή ότι συναντάς έναν δικό σου άνθρωπο. Είναι οικεία, ζεστή, πρόθυμη να γελάσει και να αυτοσαρκαστεί, αλλά την ίδια στιγμή διατηρεί μια διακριτική απόσταση, σαν να έχει βρει τον δικό της τρόπο να προστατεύει τον προσωπικό της χώρο χωρίς να υψώνει τείχη. Μιλά με τρυφερότητα για τα ζώα της και ιδιαίτερα για το αγαπημένο της τσοπανόσκυλο, με την ίδια αμεσότητα με την οποία λίγο αργότερα θα σχολιάσει τις σχέσεις, την τηλεόραση ή τις κοινωνικές συμβάσεις. Η κουβέντα μαζί της κυλά αβίαστα, αλλά δεν είναι καθόλου προβλέψιμη.Η Ρένια Λουϊζίδου έχει ένα σπάνιο χάρισμα: μπορεί να μας κάνει να γελάμε ακόμη και όταν μιλά για τα πιο σοβαρά πράγματα. Ίσως γιατί πίσω από την οικειότητα των τηλεοπτικών χαρακτήρων που αγαπήσαμε κρύβεται μια γυναίκα με κοφτερή σκέψη και μια αξιοζήλευτη ικανότητα να παρατηρεί τις αντιφάσεις της εποχής μας. Και, κυρίως, χωρίς καμία διάθεση να πει αυτό που περιμένουν οι άλλοι να ακούσουν.Φέτος τη συναντάμε σε δύο σειρές του Alpha, στο «Σόι σου», όπου επιστρέφει στον ρόλο της παρεμβατικής αλλά αξιαγάπητης Χαρούλας, και στους «Φόνους στο καμπαναριό», όπου δοκιμάζεται σε έναν εντελώς διαφορετικό, απολαυστικά ανατρεπτικό ρόλο. Δύο τηλεοπτικοί κόσμοι που αναδεικνύουν την κωμική της ευφυΐα και την ικανότητά της να δίνει ζωή σε χαρακτήρες με τις πιο διαφορετικές αποχρώσεις.