Πώς γίνεται κάποιοι να νιώθουν ξεκούραστοι μετά από μόλις τέσσερις ώρες ύπνου;
MARIE CLAIRE

Πώς γίνεται κάποιοι να νιώθουν ξεκούραστοι μετά από μόλις τέσσερις ώρες ύπνου;

Το ιατρικό μυστήριο που η λύση του μπορεί να βοηθήσει και όσους υποφέρουν από διαταραχές ύπνου

Πώς γίνεται κάποιοι να νιώθουν ξεκούραστοι μετά από μόλις τέσσερις ώρες ύπνου;
Πολλοί από εμάς, αν όχι οι περισσότεροι, έχουμε κάποιον στο περιβάλλον μας που ισχυρίζεται ότι τού αρκούν ελάχιστες ώρες ύπνου το βράδυ για να ξεκουραστεί – ενώ εμείς, με λιγότερο από το κλασικό οκτάωρο, μπορεί να νιώθουμε ότι σερνόμαστε από την εξάντληση.

Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης