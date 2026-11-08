Πώς γίνεται κάποιοι να νιώθουν ξεκούραστοι μετά από μόλις τέσσερις ώρες ύπνου;

Πολλοί από εμάς, αν όχι οι περισσότεροι, έχουμε κάποιον στο περιβάλλον μας που ισχυρίζεται ότι τού αρκούν ελάχιστες ώρες ύπνου το βράδυ για να ξεκουραστεί – ενώ εμείς, με λιγότερο από το κλασικό οκτάωρο, μπορεί να νιώθουμε ότι σερνόμαστε από την εξάντληση.