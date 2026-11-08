Πώς γίνεται κάποιοι να νιώθουν ξεκούραστοι μετά από μόλις τέσσερις ώρες ύπνου;
Πώς γίνεται κάποιοι να νιώθουν ξεκούραστοι μετά από μόλις τέσσερις ώρες ύπνου;
Το ιατρικό μυστήριο που η λύση του μπορεί να βοηθήσει και όσους υποφέρουν από διαταραχές ύπνου
Πολλοί από εμάς, αν όχι οι περισσότεροι, έχουμε κάποιον στο περιβάλλον μας που ισχυρίζεται ότι τού αρκούν ελάχιστες ώρες ύπνου το βράδυ για να ξεκουραστεί – ενώ εμείς, με λιγότερο από το κλασικό οκτάωρο, μπορεί να νιώθουμε ότι σερνόμαστε από την εξάντληση.
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