Debutantes: Πόση γυναικεία ενδυνάμωση χωρά σε ένα αριστοκρατικό «νυφοπάζαρο»;
MARIE CLAIRE

Debutantes: Πόση γυναικεία ενδυνάμωση χωρά σε ένα αριστοκρατικό «νυφοπάζαρο»;

Μια παράδοση από άλλη εποχή που επιβιώνει μέχρι σήμερα, αλλά πίσω από τη λάμψη της κρύβεται μια ιστορία που αποκαλύπτει πολλά για τη θέση των γυναικών στην κοινωνία

Debutantes: Πόση γυναικεία ενδυνάμωση χωρά σε ένα αριστοκρατικό «νυφοπάζαρο»;
Αν υπάρχει κάτι που μας έχει μάθει το Bridgerton, είναι πως ένα βλέμμα στην αίθουσα χορού μπορεί να σημαίνει περισσότερα από χίλιες λέξεις και πως κάποτε η επιλογή του σωστού φορέματος μπορούσε να καθορίσει το μέλλον μιας νεαρής γυναίκας. Ανάμεσα σε μεταξωτά υφάσματα, πολυτελείς αίθουσες και ατελείωτους χορούς, οι ηρωίδες της σειράς κάνουν την πρώτη τους εμφάνιση στην υψηλή κοινωνία, ελπίζοντας να κερδίσουν την προσοχή ενός περιζήτητου εργένη. Κι ενώ όλα αυτά μοιάζουν να ανήκουν σε έναν κόσμο που υπάρχει πια μόνο στις σελίδες των μυθιστορημάτων της Jane Austen, η πραγματικότητα είναι κάπως διαφορετική.

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