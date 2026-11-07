Τρέχετε σε Μαραθωνίους; Τα beauty tips που θα σας συνοδεύσουν μέχρι τη γραμμή του τερματισμού
Τρέχετε σε Μαραθωνίους; Τα beauty tips που θα σας συνοδεύσουν μέχρι τη γραμμή του τερματισμού
Από το αντηλιακό και το ανθεκτικό μακιγιάζ μέχρι τα πιο πρακτικά χτενίσματα, όλα όσα αξίζει να έχουμε υπόψη μας πριν από την εκκίνηση
Είτε τρέχουμε ακούγοντας το «Dancing on My Own» της Robyn είτε ροκάρουμε με Queen, The Killers ή System of a Down, έχουμε κάθε δικαίωμα να θέλουμε να δείχνουμε στα καλύτερά μας. Δεν λείπουν τα ειρωνικά σχόλια όταν κάποιος επιλέγει να φορέσει μακιγιάζ ενώ αθλείται, πόσο μάλλον σε έναν μαραθώνιο, όπου δοκιμάζονται τα προσωπικά μας όρια. Για πολλούς από εμάς όμως, το μακιγιάζ και η προσωπική περιποίηση είναι τρόποι έκφρασης. Και αν ο μαραθώνιος αποτελεί μια ξεχωριστή στιγμή στη ζωή ενός δρομέα, γιατί να μην τη ζήσει με την εμφάνιση που τον κάνει να αισθάνεται όμορφα;
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