Art Athina: Η μεγαλύτερη διοργάνωση εικαστικών τεχνών στην Ελλάδα επιστρέφει - Όλα όσα πρέπει να ξέρετε

Φουάρ, από τη γαλλική λέξη «la foire», που σημαίνει εκθεσιακή εμπορική διοργάνωση. Η Art Athina, μία από τις συνεπέστερες φουάρ τέχνης της Ευρώπης, φέτος θα ανοίξει τις πόρτες της από τις 12 έως τις 16 Νοεμβρίου, με την παρουσία 64 γκαλερί από όλη την Ελλάδα, για πρώτη φορά στο Onassis Ready, σε ανακαινισμένα βιομηχανικά κτίρια, και με διεθνείς συμμετοχές από τη Βουλγαρία, τη Βραζιλία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Κύπρο, το Λουξεμβούργο, τη Ρουμανία και τη Σερβία.«Η Art Athina άντεξε στον χρόνο γιατί δεν έμεινε ποτέ στάσιμη. Είναι ένας ζωντανός θεσμός που εξελίσσεται μαζί με την τέχνη και την ίδια την πόλη. Από την ίδρυσή της μέχρι σήμερα παρακολουθεί τις αλλαγές της ελληνικής και διεθνούς εικαστικής σκηνής και, ταυτόχρονα, διατηρεί τον βασικό της ρόλο: φέρνει σε επαφή τις ελληνικές και διεθνείς γκαλερί και τους καλλιτέχνες με το κοινό», λέει στο Marie Claire η Γιάννα Γραμματοπούλου, πρόεδρος του Πανελλήνιου Συνδέσμου Αιθουσών Τέχνης (ΠΣΑΤ). Ομως, δεν πρόκειται απλά για έναν χώρο γνωριμίας ή εμπορικής συναλλαγής. «Αυτό που την κάνει ξεχωριστή είναι πως έχει δημιουργήσει μια αίσθηση κοινότητας», υπογραμμίζει η κυρία Γραμματοπούλου.