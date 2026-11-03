Σία Κοσιώνη: «Με ενοχλεί πολύ όταν ακούω "Tο λέει επειδή είναι γυναίκα του Μπακογιάννη" ή "επειδή ο Μητσοτάκης είναι θείος του άντρα της"»

Το κινητό της χτυπά διαρκώς, καθώς οι επαγγελματικές και προσωπικές υποχρεώσεις διεκδικούν χώρο ακόμα και κατά τη διάρκεια της φωτογράφισης. Η Σία Κοσιώνη, ωστόσο, κινείται στον δικό της ρυθμό: κομψή, ανεπιτήδευτη και οικεία αποπνέει εσωτερική ισορροπία, παρότι βρίσκεται σε μια ιδιαίτερα απαιτητική περίοδο. Υστερα από είκοσι χρόνια στη θέση της anchorwoman στο δελτίο του ΣΚΑΪ, η φετινή σεζόν τη βρίσκει στον ΑΝΤ1, αυτή τη φορά ως σχολιάστρια του κεντρικού δελτίου ειδήσεων. Μιλά για το καινούριο κεφάλαιο στην επαγγελματική της ζωή με ενθουσιασμό, αλλά και με επίγνωση του κόστους κάθε μετακίνησης, ειδικά για «αργοκίνητα καράβια», όπως αυτοχαρακτηρίζεται. Οσο το λέει, σκέφτομαι πως τα αργοκίνητα καράβια είναι συνήθως τα πιο σταθερά και αξιόπιστα.Η περίοδος αυτή εξακολουθεί να είναι για σένα μεταβατική;Ναι, είναι μεταβατική, όμως έχει πολλά θετικά χαρακτηριστικά. Οι μεταβάσεις είναι σίγουρα μια πρόκληση και συνοδεύονται από ένα άγχος: πρέπει να τα αποδείξω όλα ξανά από την αρχή. Δεν νιώθω ότι έφτασα σε ένα σημείο και συνεχίζω από εκεί. Νιώθω ότι έφτασα σε ένα σημείο, έκλεισα ένα κεφάλαιο, και τώρα είμαι σε μια νέα αφετηρία, όπου έχω να χαράξω έναν καινούριο δρόμο.Τι είναι αυτό που σε δυσκολεύει περισσότερο και τι σε ενθουσιάζει;Δεν υπάρχει κάτι που να με δυσκολεύει. Ισα-ίσα, στο καινούριο μου πόστο είμαι απαλλαγμένη από την ευθύνη να τρέχω ένα ολόκληρο δελτίο και να έχω στο μυαλό μου αυτή την ευθύνη 24 ώρες το 24ωρο. Απολαμβάνω την πρόκληση αυτού του νέου ρόλου: τη Σία Κοσιώνη η οποία σπάει πια το κοστούμι -παρότι συνεχίζω να φοράω κοστούμια, γιατί τα λατρεύω- και βγαίνει λίγο προς τα έξω με την άποψή της, με το θάρρος της γνώμης της και με τη δημοσιογραφική της συνείδηση. Είναι μια πολύ μεγάλη πρόκληση για μένα.Δήλωσες κάποια στιγμή ότι δεν σου λείπει καθόλου το δελτίο. Αυτό το είχες συνειδητοποιήσει ακόμα και πριν ολοκληρώσεις την πορεία σου εκεί;Το να παρουσιάζεις και να ενορχηστρώνεις -γιατί για μένα δεν ήταν μόνο η παρουσίαση- ένα ολόκληρο δελτίο ειδήσεων επί είκοσι χρόνια, πίστεψέ με, είναι μια πολύ σκληρή και ψυχοφθόρα δουλειά. Τα τελευταία χρόνια κοιταζόμουν στον καθρέφτη και αναρωτιόμουν: «Συνεχίζεις να το θέλεις αυτό; Θα το κάνεις για πάντα; Μέχρι πού θα πάει; Δεν είσαι χορτασμένη;». Είχα όλα αυτά τα ερωτήματα, χωρίς να έχω ξεκάθαρο όμως το επόμενο βήμα. Θεωρώ ότι έρχεται η ζωή, οι καταστάσεις και οι συγκυρίες να σου ανοίξουν τους δρόμους. Εγώ είμαι safe player: δεν μου αρέσουν τα ρίσκα, δεν μου αρέσουν οι αλλαγές και δυσκολεύομαι πάρα πολύ να κάνω μεταβάσεις γιατί δένομαι και συναισθηματικά με ανθρώπους, με χώρους, με συνεργασίες. Είμαι αργοκίνητο καράβι. Πρέπει να σκεφτώ πάρα πολύ καλά κάτι προκειμένου να πάρω μια απόφαση και έπειτα θέλω πολύ χρόνο για να υλοποιήσω αυτή την απόφαση. Θα ήθελα, σε έναν ιδανικό κόσμο, να ξέρω από πριν και να έχω προγραμματίσει απολύτως ποιο είναι το επόμενο βήμα μου. Πράγμα το οποίο δεν είναι εφικτό. Δηλαδή, αν δεν βγεις από κάτι, πώς θα σου φανερωθεί το επόμενο; Αρα, νομίζω ότι ήμουν έτοιμη. Ημουν έτοιμη από καιρό.