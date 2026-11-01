Όταν είμαστε στρεσαρισμένοι, αρρωσταίνουμε ευκολότερα: Μύθος ή αλήθεια;

Τ

ο

σε μικρές ποσότητες μπορεί να είναι

, αλλά σε μεγάλες

την

μας. Ανάμεσα στις αρνητικές συνέπειές του είναι η εξασθένηση του ανοσοποιητικού συστήματος, όπως επιβεβαιώνει ο καθηγητής Ανοσολογίας στο Imperial College του Λονδίνου