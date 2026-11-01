Πόση ζάχαρη κάνει την επιδερμίδα μας να γερνάει γρηγορότερα;
Πόση ζάχαρη κάνει την επιδερμίδα μας να γερνάει γρηγορότερα;
Και πώς θα αντιστρέψουμε αυτή την αρνητική συνέπεια.
Και πώς θα αντιστρέψουμε αυτή την αρνητική συνέπεια.
Ηζάχαρη είναι γνωστό ότι έχει συνδεθεί με ένα πλήθος από αρνητικές συνέπειες για την υγεία, όπως η παχυσαρκία, ο διαβήτης τύπου 2, η τερηδόνα και οι καρδιαγγειακές νόσοι. Ανάμεσα σε αυτές όμως μπορεί να είναι και η πρώιμη γήρανση της επιδερμίδας μας. Συγκεκριμένα, «μεταμορφώνει το δέρμα από μέσα προς τα έξω» όπως σχολιάζει η δερματολόγος Elizabeth Bahar Houshmand σε νέο άρθρο στο περιοδικό Self.
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