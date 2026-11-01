Πόση ζάχαρη κάνει την επιδερμίδα μας να γερνάει γρηγορότερα;
MARIE CLAIRE

Πόση ζάχαρη κάνει την επιδερμίδα μας να γερνάει γρηγορότερα;

Και πώς θα αντιστρέψουμε αυτή την αρνητική συνέπεια.

Πόση ζάχαρη κάνει την επιδερμίδα μας να γερνάει γρηγορότερα;
Ηζάχαρη είναι γνωστό ότι έχει συνδεθεί με ένα πλήθος από αρνητικές συνέπειες για την υγεία, όπως η παχυσαρκία, ο διαβήτης τύπου 2, η τερηδόνα και οι καρδιαγγειακές νόσοι. Ανάμεσα σε αυτές όμως μπορεί να είναι και η πρώιμη γήρανση της επιδερμίδας μας. Συγκεκριμένα, «μεταμορφώνει το δέρμα από μέσα προς τα έξω» όπως σχολιάζει η δερματολόγος Elizabeth Bahar Houshmand σε νέο άρθρο στο περιοδικό Self.

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