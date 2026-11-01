Πόση ζάχαρη κάνει την επιδερμίδα μας να γερνάει γρηγορότερα;

Η

είναι γνωστό ότι έχει συνδεθεί με ένα πλήθος από αρνητικές συνέπειες για την υγεία, όπως η

, ο

, η

και οι

ι. Ανάμεσα σε αυτές όμως μπορεί να είναι και η πρώιμη

της επιδερμίδας μας. Συγκεκριμένα, «

» όπως σχολιάζει η





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σε νέο άρθρο στο περιοδικό Self.

μεταμορφώνει το δέρμα από μέσα προς τα έξω