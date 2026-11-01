Μαρία Μοντεσσόρι: Αναγκάστηκε να αποχωριστεί τον νεογέννητο, εκτός γάμου, γιο της σε μια περίοδο τεράστιων κοινωνικών πιέσεων
Μαρία Μοντεσσόρι: Αναγκάστηκε να αποχωριστεί τον νεογέννητο, εκτός γάμου, γιο της σε μια περίοδο τεράστιων κοινωνικών πιέσεων
Επανασυνδέθηκε μαζί του πολλά χρόνια μετά. Μια λιγότερο γνωστή περίοδος της ζωής της πρωτοπόρου παιδαγωγού αναδεικνύεται από το μυθιστόρημα «Μαρία Μοντεσσόρι. Δασκάλα μιας νέας εποχής» της Λάουρα Μπαλντίνι.
Επανασυνδέθηκε μαζί του πολλά χρόνια μετά. Μια λιγότερο γνωστή περίοδος της ζωής της πρωτοπόρου παιδαγωγού αναδεικνύεται από το μυθιστόρημα «Μαρία Μοντεσσόρι. Δασκάλα μιας νέας εποχής» της Λάουρα Μπαλντίνι.
Ακόμα και αν δεν υπάρχει άνθρωπος στον πλανήτη που να μην έχει έστω ακουστά το όνομα της Μαρία Μοντεσσόρι, της Ιταλίδας που στα τέλη του 19ου αιώνα έφερε μια τομή στην παγκόσμια εκπαίδευση, λιγότερο γνωστή είναι η προσωπική ζωή της, την οποία η ίδια προσπαθούσε να προστατεύσει πάση θυσία. Μια από τις μεγαλύτερες, αν όχι η μεγαλύτερη, θυσία ήταν η απόφασή της να αποχωριστεί τον νεογέννητο, εκτός γάμου, γιο της. Αυτή είναι μια από τις αληθινές πτυχές της ζωής της, που αναδεικνύει το μυθιστόρημα «Μαρία Μοντεσσόρι. Δασκάλα μιας νέας εποχής» της Λάουρα Μπαλντίνι (εκδ. Πατάκη).
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