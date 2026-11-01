Μαρία Μοντεσσόρι: Αναγκάστηκε να αποχωριστεί τον νεογέννητο, εκτός γάμου, γιο της σε μια περίοδο τεράστιων κοινωνικών πιέσεων

Α

κόμα και αν δεν υπάρχει άνθρωπος στον πλανήτη που να μην έχει έστω ακουστά το όνομα της

, της Ιταλίδας που στα τέλη του 19ου αιώνα έφερε μια τομή στην παγκόσμια εκπαίδευση, λιγότερο γνωστή είναι η προσωπική ζωή της, την οποία η ίδια προσπαθούσε να προστατεύσει πάση θυσία. Μια από τις μεγαλύτερες, αν όχι η μεγαλύτερη, θυσία ήταν η απόφασή της να

τον

, εκτός γάμου, γιο της. Αυτή είναι μια από τις αληθινές πτυχές της ζωής της, που αναδεικνύει το μυθιστόρημα «