Αλεξάνδρα Ντεληθέου: Οι γυναίκες χρειάστηκε να παλέψουν περισσότερο για να αποκτήσουν ορατότητα ως κινηματογραφίστριες
MARIE CLAIRE

Αλεξάνδρα Ντεληθέου: Οι γυναίκες χρειάστηκε να παλέψουν περισσότερο για να αποκτήσουν ορατότητα ως κινηματογραφίστριες

Η βραβευμένη ταινία της, Holterline, θα προβληθεί στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης

Αλεξάνδρα Ντεληθέου: Οι γυναίκες χρειάστηκε να παλέψουν περισσότερο για να αποκτήσουν ορατότητα ως κινηματογραφίστριες
ΗΑλεξάνδρα Ντεληθέου είναι σκηνοθέτις, ηθοποιός, φωτογράφος και βιντεογράφος. Έχει σπουδάσει υποκριτική, σκηνοθεσία, φωτογραφία και βιντεογράφηση, συνδυάζοντας διαφορετικές μορφές καλλιτεχνικής έκφρασης. Με το «Holterline», την πρώτη της ταινία μικρού μήκους, με πρωταγωνίστρια την Αγγελική Παπούλια, εξερευνά την απώλεια, το πένθος και τον κόσμο του ασυνείδητου. Μετά τη συμμετοχή της στο Φεστιβάλ Δράμας, η ταινία ταξιδεύει στο 67ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, μαζί με τις υπόλοιπες βραβευμένες ταινίες από τη Δράμα, που θα συναντηθούν με τους θεατές στις 6 Νοεμβρίου.

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