Vintage Revival: Η αίγλη των δεκαετιών του 1920 και του 1930 επιστρέφει στο βραδινό ντύσιμο της νέας σεζόν
MARIE CLAIRE

Vintage Revival: Η αίγλη των δεκαετιών του 1920 και του 1930 επιστρέφει στο βραδινό ντύσιμο της νέας σεζόν

Σατέν υφές, ντελικάτα κεντήματα, απαλά βολάν και πολύτιμα αξεσουάρ εκσυγχρονίζουν τη γοητεία του Μεσοπολέμου.

Vintage Revival: Η αίγλη των δεκαετιών του 1920 και του 1930 επιστρέφει στο βραδινό ντύσιμο της νέας σεζόν
Για αρκετές σεζόν η μόδα αντλούσε έμπνευση σχεδόν αποκλειστικά από τα 90s και τις αρχές των 00s. Το φθινόπωρο του 2026, όμως, πάει πολύ πιο πίσω στο χρόνο. Οι δεκαετίες του 1920 και του 1930 επιστρέφουν ως η νέα μεγάλη πηγή έμπνευσης μέσα από σύγχρονες δημιουργίες που διατηρούν όλη τη γοητεία του παλιού Χόλιγουντ και των τζαζ κλαμπ.

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