Vintage Revival: Η αίγλη των δεκαετιών του 1920 και του 1930 επιστρέφει στο βραδινό ντύσιμο της νέας σεζόν
Vintage Revival: Η αίγλη των δεκαετιών του 1920 και του 1930 επιστρέφει στο βραδινό ντύσιμο της νέας σεζόν
Σατέν υφές, ντελικάτα κεντήματα, απαλά βολάν και πολύτιμα αξεσουάρ εκσυγχρονίζουν τη γοητεία του Μεσοπολέμου.
Σατέν υφές, ντελικάτα κεντήματα, απαλά βολάν και πολύτιμα αξεσουάρ εκσυγχρονίζουν τη γοητεία του Μεσοπολέμου.
Για αρκετές σεζόν η μόδα αντλούσε έμπνευση σχεδόν αποκλειστικά από τα 90s και τις αρχές των 00s. Το φθινόπωρο του 2026, όμως, πάει πολύ πιο πίσω στο χρόνο. Οι δεκαετίες του 1920 και του 1930 επιστρέφουν ως η νέα μεγάλη πηγή έμπνευσης μέσα από σύγχρονες δημιουργίες που διατηρούν όλη τη γοητεία του παλιού Χόλιγουντ και των τζαζ κλαμπ.
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