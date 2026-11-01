Τρίτη σεζόν Nobody Wants This και θέλουμε τα ρούχα της Morgan
Τρίτη σεζόν Nobody Wants This και θέλουμε τα ρούχα της Morgan
Η αδελφή της πρωταγωνίστριας τραβάει πάνω της όλα τα βλέμματα. Αυτό θέλει.
Η αδελφή της πρωταγωνίστριας τραβάει πάνω της όλα τα βλέμματα. Αυτό θέλει.
«Θέλω να μοιάζω… συντριπτική», λέει η Morgan στον Sasha πριν βγουν για ψώνια. Μετά από αρκετά εντυπωσιακά φορέματα (μωβ, χρυσά, κόκκινα) που, όμως, δεν ανταποκρίνονταν στην αποφασισμένη διάθεσή της, η Morgan βγαίνει από το δοκιμαστήριο φορώντας ένα αιθέριο φόρεμα Valentino από τη συλλογή Cruise 2026. «Είναι συντριπτικό», λέει σαστισμένος ο Sasha. Η sage απόχρωση -ένα γκριζοπράσινο χρώμα- αλλά και η ρομαντική διάθεση του φορέματος μπορεί να μην παραπέμπουν στην τολμηρή Morgan που γνωρίζουμε, ωστόσο τα κοψίματα εξισορροπούν το αποτέλεσμα και την κάνουν να μοιάζει μαγευτική, αλλά και με τη δόση δράματος που της αναλογεί.
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα