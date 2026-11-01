Τρίτη σεζόν Nobody Wants This και θέλουμε τα ρούχα της Morgan

«

Θέλω να μοιάζω… συντριπτική», λέει η Morgan στον Sasha πριν βγουν για ψώνια. Μετά από αρκετά εντυπωσιακά φορέματα (μωβ, χρυσά, κόκκινα) που, όμως, δεν ανταποκρίνονταν στην αποφασισμένη διάθεσή της, η Morgan βγαίνει από το δοκιμαστήριο φορώντας ένα αιθέριο φόρεμα

από τη συλλογή Cruise 2026.