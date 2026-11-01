Τρίτη σεζόν Nobody Wants This και θέλουμε τα ρούχα της Morgan
MARIE CLAIRE

Τρίτη σεζόν Nobody Wants This και θέλουμε τα ρούχα της Morgan

Η αδελφή της πρωταγωνίστριας τραβάει πάνω της όλα τα βλέμματα. Αυτό θέλει.

Τρίτη σεζόν Nobody Wants This και θέλουμε τα ρούχα της Morgan
«Θέλω να μοιάζω… συντριπτική», λέει η Morgan στον Sasha πριν βγουν για ψώνια. Μετά από αρκετά εντυπωσιακά φορέματα (μωβ, χρυσά, κόκκινα) που, όμως, δεν ανταποκρίνονταν στην αποφασισμένη διάθεσή της, η Morgan βγαίνει από το δοκιμαστήριο φορώντας ένα αιθέριο φόρεμα Valentino από τη συλλογή Cruise 2026. «Είναι συντριπτικό», λέει σαστισμένος ο Sasha. Η sage απόχρωση -ένα γκριζοπράσινο χρώμα- αλλά και η ρομαντική διάθεση του φορέματος μπορεί να μην παραπέμπουν στην τολμηρή Morgan που γνωρίζουμε, ωστόσο τα κοψίματα εξισορροπούν το αποτέλεσμα και την κάνουν να μοιάζει μαγευτική, αλλά και με τη δόση δράματος που της αναλογεί.

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