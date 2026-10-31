«Νομίζω ότι κάτι τρέχει με την κόρη σας»: Η παρατήρηση μιας δασκάλας οδήγησε τη μητέρα της σε μια διάγνωση που δεν είχε φανταστεί

Μ

ια μαρτυρία αρκετά κοινή για νέους γονείς μοιράστηκε μια μαμά με τη Huffington Post: Το πώς μια παρατήρηση της δασκάλας της κόρης της την οδήγησε στους

για

, ώστε να ξεπεραστούν οι καθημερινές

που αντιμετώπιζε το