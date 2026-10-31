«Νομίζω ότι κάτι τρέχει με την κόρη σας»: Η παρατήρηση μιας δασκάλας οδήγησε τη μητέρα της σε μια διάγνωση που δεν είχε φανταστεί
«Νομίζω ότι κάτι τρέχει με την κόρη σας»: Η παρατήρηση μιας δασκάλας οδήγησε τη μητέρα της σε μια διάγνωση που δεν είχε φανταστεί
«Δεν είμαι γιατρός, αλλά ίσως θα ήταν καλό να την πάτε για μια αξιολόγηση».
«Δεν είμαι γιατρός, αλλά ίσως θα ήταν καλό να την πάτε για μια αξιολόγηση».
Μια μαρτυρία αρκετά κοινή για νέους γονείς μοιράστηκε μια μαμά με τη Huffington Post: Το πώς μια παρατήρηση της δασκάλας της κόρης της την οδήγησε στους ειδικούς για αξιολόγηση, ώστε να ξεπεραστούν οι καθημερινές δυσκολίες που αντιμετώπιζε το κορίτσι.
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