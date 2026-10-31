Αυτό είναι το πρωινό που επιλέγει κάθε μέρα η Αμάλ Κλούνεϊ για να ξεκινά την ημέρα της με ενέργεια και κομψότητα
Αυτό είναι το πρωινό που επιλέγει κάθε μέρα η Αμάλ Κλούνεϊ για να ξεκινά την ημέρα της με ενέργεια και κομψότητα
Ένας ισορροπημένος συνδυασμός πρωτεϊνών, φυτικών ινών και καλών λιπαρών που προσφέρει θρέψη και συμβάλλει στη διατήρηση της ευεξίας.
Ένας ισορροπημένος συνδυασμός πρωτεϊνών, φυτικών ινών και καλών λιπαρών που προσφέρει θρέψη και συμβάλλει στη διατήρηση της ευεξίας.
Το πρωινό της Amal Clooney απέχει αρκετά από όσα έχουμε συνηθίσει. Αντί για καφέ, κρουασάν ή avocado toast, η διακεκριμένη δικηγόρος ανθρωπίνων δικαιωμάτων φέρεται να ξεκινά την ημέρα της με μια ζεστή σούπα με φύκια, συχνά συνοδευόμενη από δύο βραστά αυγά.
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα