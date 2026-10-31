Αυτό είναι το πρωινό που επιλέγει κάθε μέρα η Αμάλ Κλούνεϊ για να ξεκινά την ημέρα της με ενέργεια και κομψότητα
MARIE CLAIRE

Αυτό είναι το πρωινό που επιλέγει κάθε μέρα η Αμάλ Κλούνεϊ για να ξεκινά την ημέρα της με ενέργεια και κομψότητα

Ένας ισορροπημένος συνδυασμός πρωτεϊνών, φυτικών ινών και καλών λιπαρών που προσφέρει θρέψη και συμβάλλει στη διατήρηση της ευεξίας.

Αυτό είναι το πρωινό που επιλέγει κάθε μέρα η Αμάλ Κλούνεϊ για να ξεκινά την ημέρα της με ενέργεια και κομψότητα
Το πρωινό της Amal Clooney απέχει αρκετά από όσα έχουμε συνηθίσει. Αντί για καφέ, κρουασάν ή avocado toast, η διακεκριμένη δικηγόρος ανθρωπίνων δικαιωμάτων φέρεται να ξεκινά την ημέρα της με μια ζεστή σούπα με φύκια, συχνά συνοδευόμενη από δύο βραστά αυγά.

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