«Είχα τον πρώτο μου οργασμό στα 66 χρόνια μου, αφού είχα χηρέψει»
«Είχα τον πρώτο μου οργασμό στα 66 χρόνια μου, αφού είχα χηρέψει»
«Μετά από 42 χρόνια γάμου και τον θάνατο του συζύγου μου».
«Μετά από 42 χρόνια γάμου και τον θάνατο του συζύγου μου».
Η μαρτυρία μιας γυναίκας, που δημοσιεύεται ανώνυμα στην Telegraph, επιβεβαιώνει ότι ποτέ δεν είναι αργά – ακόμα και για να απολαύσεις το καλύτερο σεξ της ζωής σου μετά την εμμηνόπαυση. Η ίδια είχε τον πρώτο της «ολοκληρωμένο οργασμό» στα 66 χρόνια της, «με κάποιον που γνώριζα ελάχιστα. Έχασα απόλυτα τον έλεγχο και το απόλαυσα».
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