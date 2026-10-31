«Είχα τον πρώτο μου οργασμό στα 66 χρόνια μου, αφού είχα χηρέψει»

Η

μαρτυρία μιας γυναίκας, που δημοσιεύεται ανώνυμα στην

, επιβεβαιώνει ότι ποτέ δεν είναι αργά – ακόμα και για να απολαύσεις το καλύτερο σεξ της ζωής σου

την

. Η ίδια είχε τον πρώτο της «

» στα

χρόνια της, «

με κάποιον που γνώριζα ελάχιστα. Έχασα απόλυτα τον έλεγχο και το απόλαυσα