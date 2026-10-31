The Swag Gap: Μπορεί μια σχέση να επιβιώσει όταν το ένα μέλος είναι πιο «κουλ» από το άλλο;

Όταν ήμασταν μικρές και κάποιο παιδάκι φερόταν με αγένεια ή επιθετικότητα, οι μεγαλύτεροι συχνά μας έλεγαν πως ζηλεύει, γι’ αυτό τα κάνει αυτά ή του αρέσουμε, γι’ αυτό μας τράβηξε τα μαλλιά. Μια φράση-παρηγοριά, που στόχο είχε να ανακουφίσει κάθε παιδί που δεν ένιωθε αποδεκτό. Ουσιαστικά, το μήνυμα ήταν πως το πρόβλημα δεν το είχε η συμπεριφορά του άλλου ή κάτι που ίσως κάναμε εμείς, αλλά το πόσο λαμπερές, δημοφιλείς ή καλές μαθήτριες ήμασταν.



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