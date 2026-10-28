Argyle nails: Το μανικιούρ με ρόμβους που θα βλέπουμε παντού τους επόμενους μήνες
MARIE CLAIRE

Argyle nails: Το μανικιούρ με ρόμβους που θα βλέπουμε παντού τους επόμενους μήνες

Το κλασικό σκωτσέζικο μοτίβο επιστρέφει στα νύχια με preppy διάθεση, cozy χρώματα και μοντέρνες λεπτομέρειες.

Argyle nails: Το μανικιούρ με ρόμβους που θα βλέπουμε παντού τους επόμενους μήνες
Τα φθινοπωρινά μανικιούρ αποκτούν ένα νέο αγαπημένο σχέδιο και αυτή τη φορά η έμπνευση έρχεται από τα πλεκτά της γκαρνταρόμπας μας. Τα argyle nails, με τους χαρακτηριστικούς ρόμβους και τις λεπτές διαγώνιες γραμμές, μεταφέρουν στα νύχια το κλασικό μοτίβο που έχουμε συνδέσει με cozy πουλόβερ, ζακέτες και preppy σύνολα. Το αποτέλεσμα είναι παιχνιδιάρικο, κομψό και λίγο διαφορετικό από όσα έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε αυτή την εποχή.
 
Αυτό που κάνει το συγκεκριμένο nail trend ενδιαφέρον είναι οι πολλές εκδοχές του. Μπορούμε να κινηθούμε σε γήινες αποχρώσεις, να επιλέξουμε βαθύ μπορντό και σκούρο πράσινο ή να προσθέσουμε μεταλλικές λεπτομέρειες που κάνουν το σχέδιο να ξεχωρίζει. Είτε σε όλα τα νύχια είτε ως μικρή λεπτομέρεια σε ένα πιο διακριτικό μανικιούρ, το argyle έχει τον τρόπο να δώσει χαρακτήρα στο beauty look μας, χωρίς να χάνει την κλασική αισθητική του.
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