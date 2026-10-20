Opera shoes: Η πιο κομψή εναλλακτική στις μπαλαρίνες για τη φετινή σεζόν
MARIE CLAIRE

Opera shoes: Η πιο κομψή εναλλακτική στις μπαλαρίνες για τη φετινή σεζόν

Με αριστοκρατική καταγωγή, μίνιμαλ γραμμές και διακριτικούς φιόγκους, τα opera shoes επιστρέφουν στις συλλογές των σχεδιαστών και φέρνουν τη φινέτσα της βραδινής γκαρνταρόμπας στις καθημερινές εμφανίσεις.

Opera shoes: Η πιο κομψή εναλλακτική στις μπαλαρίνες για τη φετινή σεζόν
Κάποτε προορίζονταν για βραδιές στην όπερα. Σήμερα φοριούνται με τζιν, προσθέτοντας μια νότα επισημότητας ακόμα και στις πιο χαλαρές εμφανίσεις. Τα opera shoes, που συνόδευαν τις βραδινές ανδρικές εμφανίσεις τον 19ο αιώνα, αυτή τη σεζόν κερδίζουν την προσοχή των σχεδιαστών.

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