Γυναικεία κορμάκια: Από το lingerie-inspired στυλ στα σχέδια που μοιάζουν με μπλούζες
MARIE CLAIRE

Γυναικεία κορμάκια: Από το lingerie-inspired στυλ στα σχέδια που μοιάζουν με μπλούζες

Έχουν αγαπηθεί για την ευκολία και την άνεση που προσφέρουν.

Γυναικεία κορμάκια: Από το lingerie-inspired στυλ στα σχέδια που μοιάζουν με μπλούζες

Τα γυναικεία κορμάκια έχουν εξελιχθεί σε ένα από τα πιο ευέλικτα κομμάτια της σύγχρονης γυναικείας γκαρνταρόμπας. Από τα lingerie-inspired σχέδια, που αντλούν έμπνευση από τον κόσμο των εσωρούχων και φοριούνται πλέον ως εντυπωσιακά τοπ, μέχρι τα bodysuits που θυμίζουν κλασικές μπλούζες, προσφέρουν αμέτρητες επιλογές για κάθε στυλ και περίσταση.

 
Με εφαρμογή που αγκαλιάζει το σώμα και σχεδιασμό που παραμένει στη θέση του, συνδυάζουν την άνεση με την κομψότητα και δημιουργούν εύκολα ολοκληρωμένα σύνολα ενώ αποτελούν και ιδανικό κομμάτι για layering. Είτε προτιμάτε τη θηλυκότητα και τον αισθησιασμό της δαντέλας και των σατέν υφών είτε την απλότητα ενός βαμβακερού κορμακιού με απλή γραμμή που προορίζεται ως ένα άλλο ρούχο, υπάρχει το σχέδιο που ταιριάζει στην αισθητική της κάθε μιας.

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