Η Γενιά Ζ ξεσηκώνεται: Πώς οι νέοι άνθρωποι ηγούνται διαμαρτυριών σε όλο τον κόσμο

Από την Ινδία μέχρι την Ελλάδα και τη Γαλλία, οι νέοι άνθρωποι βγαίνουν στους δρόμους διεκδικώντας καλύτερες συνθήκες ζωής, οικονομική ασφάλεια και περισσότερη διαφάνεια. Η στέγαση, η διαφθορά, η έμφυλη βία και η ποιότητα των δημόσιων υπηρεσιών βρίσκονται στο επίκεντρο των κινητοποιήσεων.Στην Αθήνα ομάδα νέων πριν από λίγες ημέρες είχε στήσει σκηνές στην πλατεία Συντάγματος, έξω από το κτίριο της Βουλής, για να διαμαρτυρηθούν για το κόστος της φοιτητικής στέγης. Στη Μαδρίτη, αντίστοιχα νέοι άνθρωποι, κατασκηνώνουν σε κεντρικές πλατείες και κάνουν πορείες διαμαρτυρίας ζητώντας προσιτά ενοίκια. Στο Νεπάλ, στο Μαρόκο και στην Ινδονησία έλαβαν χώρα κινητοποιήσεις κατά της διαφθοράς και των πολιτικών που θεωρούν άδικες και στη Γαλλία μαθητές και φοιτητές απαιτούν ένα καλύτερο εκπαιδευτικό σύστημα.Η Γενιά Ζ, δηλαδή όσοι γεννήθηκαν περίπου από τα τέλη της δεκαετίας του 1990 έως τις αρχές της δεκαετίας του 2010, συμμετέχει σε ένα κύμα διαμαρτυριών που καταγράφεται σε πολλές χώρες. Τα αιτήματα διαφέρουν, αλλά αρκετά από αυτά συνδέονται με κοινά προβλήματα, όπως είναι η ακρίβεια, οι περιορισμένες επαγγελματικές προοπτικές, το κόστος της στέγασης και η ασφάλεια.