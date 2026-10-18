Πώς να ξεπεράσετε κάποιον με τον οποίο δεν είχατε ποτέ σχέση

Μπορεί να μην υπήρξε ποτέ επίσημη σχέση, όμως αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπήρξαν συναισθήματα. Τα λεγόμενα «situationship», οι σχέσεις χωρίς ξεκάθαρη δέσμευση ή ορισμό, μπορούν να αφήσουν έντονο συναισθηματικό αποτύπωμα και, πολλές φορές, να κάνουν τον χωρισμό ακόμη πιο δύσκολο.Η αβεβαιότητα, τα αναπάντητα ερωτήματα και το «τι θα γινόταν αν» μπορούν να σας κρατήσουν εγκλωβισμένους σε μια κατάσταση που έχει ήδη τελειώσει. Μπορεί, μάλιστα, να μη θρηνείτε μόνο τον άνθρωπο, αλλά και τη σχέση που φανταστήκατε ότι θα μπορούσατε να έχετε μαζί του.Γιατί είναι τόσο δύσκολο να ξεπεράσετε ένα situationship;Όταν μια σχέση δεν έχει ξεκάθαρη αρχή ή τέλος, είναι δύσκολο να υπάρξει και το κλείσιμο που συνήθως συνοδεύει έναν χωρισμό. Μπορεί να αναλύετε ξανά και ξανά όσα συνέβησαν, αναζητώντας απαντήσεις που ίσως δεν θα έρθουν ποτέ.Παράλληλα, η απουσία επίσημης δέσμευσης δεν ακυρώνει τη συναισθηματική σύνδεση. Η αβεβαιότητα μπορεί να ενισχύσει το άγχος, την ανασφάλεια και την αίσθηση ότι δεν ήσασταν αρκετοί. Γι’ αυτό και η απώλεια μπορεί να πονά εξίσου με έναν «κανονικό» χωρισμό.