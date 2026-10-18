Μάρτιν Σορτ: Αυτή είναι η μεγαλύτερη δυσκολία της ζωής του - Η στήριξη από τη Σελίνα Γκόμεζ (βίντεο)
Μάρτιν Σορτ: Αυτή είναι η μεγαλύτερη δυσκολία της ζωής του - Η στήριξη από τη Σελίνα Γκόμεζ (βίντεο)
«Θα είναι μια πληγή στην ψυχή μου για όσο ζω» - Στην ίδια εκδήλωση, η Selena Gomez ανακοίνωσε τη δημιουργία ενός βραβείου στη μνήμη της Katherine, τιμώντας την αφοσίωσή της στην υποστήριξη ανθρώπων που αντιμετωπίζουν ψυχικές δυσκολίες.
Ο Martin Short μίλησε δημόσια για μία από τις πιο δύσκολες περιόδους της ζωής του, αναφερόμενος στον θάνατο της κόρης του και στην ανάγκη να αντιμετωπίζουμε την ψυχική υγεία με την ίδια σοβαρότητα και κατανόηση όπως κάθε άλλη ασθένεια.
Ο 76χρονος ηθοποιός, γνωστός από τις ταινίες «Ο πατέρας της νύφης» και τη σειρά «Only Murders in the Building», βρέθηκε στις 14 Οκτωβρίου στο Λος Άντζελες, στην τέταρτη ετήσια φιλανθρωπική εκδήλωση του Rare Impact Fund της Selena Gomez.
«Ήταν μια πολύ δύσκολη χρονιά για μένα», δήλωσε αναφερόμενος στον θάνατο της μεγαλύτερης κόρης του, Katherine Hartley Short, τον περασμένο Φεβρουάριο. «Όπως μπορείτε να φανταστείτε, ο θάνατός της ήταν η μεγαλύτερη οδύνη που έχει βιώσει η οικογένειά μας», πρόσθεσε.
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Ο 76χρονος ηθοποιός, γνωστός από τις ταινίες «Ο πατέρας της νύφης» και τη σειρά «Only Murders in the Building», βρέθηκε στις 14 Οκτωβρίου στο Λος Άντζελες, στην τέταρτη ετήσια φιλανθρωπική εκδήλωση του Rare Impact Fund της Selena Gomez.
«Ήταν μια πολύ δύσκολη χρονιά για μένα», δήλωσε αναφερόμενος στον θάνατο της μεγαλύτερης κόρης του, Katherine Hartley Short, τον περασμένο Φεβρουάριο. «Όπως μπορείτε να φανταστείτε, ο θάνατός της ήταν η μεγαλύτερη οδύνη που έχει βιώσει η οικογένειά μας», πρόσθεσε.
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