Bloomscrolling: Η νέα συνήθεια στα social media που μπορεί να βελτιώσει τη διάθεσή μας
Bloomscrolling: Η νέα συνήθεια στα social media που μπορεί να βελτιώσει τη διάθεσή μας
Πώς η επιλογή θετικού περιεχομένου μπορεί να περιορίσει την ψηφιακή κόπωση και να μας βοηθήσει να αποκτήσουμε μια πιο ισορροπημένη σχέση με τα social media.
Ο ατελείωτος χρόνος στα social media μπορεί εύκολα να μετατραπεί σε πηγή άγχους, ιδιαίτερα όταν το feed κατακλύζεται από δυσάρεστες ειδήσεις και αρνητικές πληροφορίες. Υπάρχει, όμως, ένας διαφορετικός τρόπος να αξιοποιήσουμε τη συνήθεια του scrolling: το bloomscrolling, δηλαδή τη συνειδητή αναζήτηση περιεχομένου που μας εμπνέει, μας διασκεδάζει και μας φτιάχνει τη διάθεση.
Σε αντίθεση με το doomscrolling, που μας εγκλωβίζει σε μια ατελείωτη ροή αρνητικών ειδήσεων, το bloomscrolling μάς ενθαρρύνει να επιλέγουμε πιο προσεκτικά όσα βλέπουμε στην οθόνη μας. Από αστεία βίντεο και συγκινητικές ιστορίες μέχρι εικόνες της φύσης και δημιουργικές ιδέες, στόχος είναι να δημιουργήσουμε μια πιο ευχάριστη ψηφιακή εμπειρία, χωρίς να αποκοβόμαστε από την πραγματικότητα.
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Σε αντίθεση με το doomscrolling, που μας εγκλωβίζει σε μια ατελείωτη ροή αρνητικών ειδήσεων, το bloomscrolling μάς ενθαρρύνει να επιλέγουμε πιο προσεκτικά όσα βλέπουμε στην οθόνη μας. Από αστεία βίντεο και συγκινητικές ιστορίες μέχρι εικόνες της φύσης και δημιουργικές ιδέες, στόχος είναι να δημιουργήσουμε μια πιο ευχάριστη ψηφιακή εμπειρία, χωρίς να αποκοβόμαστε από την πραγματικότητα.
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
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