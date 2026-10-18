90 χρόνια φυλάκισης σε προπονητή ενόργανης γυμναστικής που βιντεοσκοπούσε κρυφά ανήλικες αθλήτριες

Σε ποινή φυλάκισης 90 ετών καταδικάστηκε την Τετάρτη, 14 Οκτωβρίου, ο Sean Gardner, πρώην γνωστός προπονητής νεαρών αθλητριών ενόργανης γυμναστικής στις ΗΠΑ, ο οποίος βιντεοσκοπούσε κρυφά ανήλικες μαθήτριές του σε τουαλέτα γυμναστηρίου στο Μισισίπι.Η ομοσπονδιακή δικαστής Kristi Johnson επέβαλε τη μέγιστη προβλεπόμενη ποινή, ορίζοντας 30 χρόνια φυλάκισης για καθεμία από τις τρεις κατηγορίες παραγωγής υλικού παιδικής πορνογραφίας, για τις οποίες ο Gardner είχε δηλώσει ένοχος. Η ποινή εκτιμάται ότι ισοδυναμεί ουσιαστικά με ισόβια κάθειρξη για τον 39χρονο.Η σύλληψή του από το FBI το περασμένο καλοκαίρι, την οποία είχε αποκαλύψει το Associated Press, επανέφερε στο προσκήνιο τα ερωτήματα σχετικά με την επάρκεια των μέτρων προστασίας των αθλητριών από τη σεξουαλική κακοποίηση, ιδιαίτερα όταν αυτή προέρχεται από πρόσωπα με επιρροή στον χώρο του αθλητισμού.