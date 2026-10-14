Η Μαριόν Κοτιγιάρ σε έναν ρόλο - έκπληξη: Πρόεδρος σε κριτική επιτροπή

Η βραβευμένη με Όσκαρ Γαλλίδα ηθοποιός Marion Cotillard θα προεδρεύσει της κριτικής επιτροπής του 23ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Μαρακές τον Νοέμβριο.Μαζί με τα μέλη της κριτικής επιτροπής, τα ονόματα των οποίων θα ανακοινωθούν αργότερα, η πρωταγωνίστρια των ταινιών «Inception» και «Dark Knight Rises» θα καθορίσει ποια ταινία θα βραβευτεί με το Étoile d’Or στο πλαίσιο του διεθνούς διαγωνισμού του Μαρακές, ο οποίος περιλαμβάνει πρώτες και δεύτερες ταινίες μεγάλου μήκους.«Είχα την τύχη να παρακολουθώ το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Μαρακές από τα πρώτα του βήματα. Έζησα υπέροχες εμπειρίες εκεί και γνώρισα μερικούς πραγματικά αξιόλογους ανθρώπους», δήλωσε η ηθοποιός σε ανακοίνωσή της. «Η υποστήριξη των κινηματογραφιστών καθώς κάνουν τα πρώτα τους βήματα αποτελεί ζωτικό μέρος της φιλοσοφίας αυτού του φεστιβάλ, είναι στο DNA του, και είναι μεγάλη χαρά για μένα να προεδρεύσω της κριτικής επιτροπής φέτος».