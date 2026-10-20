Derby shoes: Η τάση στα φλατ παπούτσια που συνδυάζει άνεση και κομψότητα
Derby shoes: Η τάση στα φλατ παπούτσια που συνδυάζει άνεση και κομψότητα
Ευέλικτα και διαχρονικά, είναι από τα πιο ενδιαφέροντα στυλ της σεζόν.
Τα derby shoes είναι εδώ και για το φθινόπωρο του 2026, διεκδικώντας μια θέση ανάμεσα στα πιο περιζήτητα φλατ παπούτσια της σεζόν. Με έμπνευση από την ανδρική γκαρνταρόμπα και μια διακριτική αναφορά στην κομψότητα της δεκαετίας του ’20, επαναπροσδιορίζουν το preppy στυλ μέσα από μια πιο σύγχρονη, χαλαρή αισθητική.
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα