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Derby shoes: Η τάση στα φλατ παπούτσια που συνδυάζει άνεση και κομψότητα
MARIE CLAIRE

Derby shoes: Η τάση στα φλατ παπούτσια που συνδυάζει άνεση και κομψότητα

Ευέλικτα και διαχρονικά, είναι από τα πιο ενδιαφέροντα στυλ της σεζόν.

Derby shoes: Η τάση στα φλατ παπούτσια που συνδυάζει άνεση και κομψότητα
Τα derby shoes είναι εδώ και για το φθινόπωρο του 2026, διεκδικώντας μια θέση ανάμεσα στα πιο περιζήτητα φλατ παπούτσια της σεζόν. Με έμπνευση από την ανδρική γκαρνταρόμπα και μια διακριτική αναφορά στην κομψότητα της δεκαετίας του ’20, επαναπροσδιορίζουν το preppy στυλ μέσα από μια πιο σύγχρονη, χαλαρή αισθητική.

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