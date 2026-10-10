Πρίγκιπας Harry: Το άρωμα της πριγκίπισσας Diana που τον βοήθησε να ανακτήσει χαμένες αναμνήσεις

Υπάρχουν αρώματα που συνδέονται τόσο έντονα με έναν άνθρωπο, ώστε ακόμη και χρόνια μετά, μια γνώριμη μυρωδιά μπορεί να μας φέρει ξανά κοντά του. Για τον πρίγκιπα Harry, αυτή η σύνδεση έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς το αγαπημένο άρωμα της μητέρας του, πριγκίπισσας Diana, τον βοήθησε να ανακτήσει αναμνήσεις που πίστευε ότι είχε χάσει.Στο νέο online εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο Redefining Grief: Building Resilience Through Loss, μαζί με τη νευροεπιστήμονα Dr. Mary Frances O’Connor. ο δούκας του Sussex μιλά για τις δυσκολίες που αντιμετώπισε μετά τον θάνατο της μητέρας του το 1997, όταν ήταν μόλις 12 ετών.Όπως εξηγεί, για χρόνια είχε αποστασιοποιηθεί τόσο πολύ από τα συναισθήματά του, ώστε δυσκολευόταν να θυμηθεί ακόμη και τη φωνή και το γέλιο της Diana. «Είχα ξεχάσει πώς ακουγόταν η μαμά μου. Είχα ξεχάσει το γέλιο της», αναφέρει χαρακτηριστικά.