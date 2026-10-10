Δύο δικαστικά δράματα και μία σειρά νουάρ που ξεχωρίσαμε φέτος τον Οκτώβριο

Οι «Βασιλιάδες» επιστρέφουν με νέο court drama, η Sienna Miller χωρίζει επεισοδιακά και ο Liev Schreiber μπλέκει με κατά συρροή δολοφόνους.

Το φθινόπωρο, η τηλεοπτική «Πρωτοχρονιά», κρύβει πάντα σειρές – διαμάντια που οι πλατφόρμες περιεχομένου φυλούν ειδικά για την επιστροφή μετά τις διακοπές. Ξεχωρίσαμε δύο δικαστικά δράματα και μία σειρά νουάρ που θα βλέπουμε όλο το μήνα με πολύ ενδιαφέρον κι ακόμα περισσότερη αγωνία.



War

Υπάρχει περίπτωση να παίρνει διαζύγιο ο Dominic West σε οποιαδήποτε σειρά και τα πράγματα να είναι ήρεμα; Από το The Wire μέχρι το The Affair και πλέον το War, τη νέα τηλεοπτική σειρά του HBO, ο Βρετανός ηθοποιός που φημίζεται για τις παθιασμένες ερμηνείες του «μετακομίζει γιατί χωρίζει» και η ζωή του γίνεται αντικείμενο κοινωνιολογικής παρατήρησης από το κοινό που, με τη σειρά του, παθιάζεται όταν ένα ζευγάρι, ακόμα κι αν υπάρχει μόνο στη φαντασία, φτάνει στο δικαστήριο για να χωρίσει τα τσανάκια του, για να το πούμε απλά. Στη νέα δημιουργία του George Kay (Hijack) πρωταγωνιστεί η Sienna Miller, ως η εν διαστάσει σύζυγος του tech bro, τον οποίο υποδύεται ο West, και το ταίριασμα των ηθοποιών φαίνεται εξαιρετικά ενδιαφέρον ήδη από το trailer. Κάτι μάς λέει πως δεν πρόκειται για την κλασική περίπτωση «ας χωρίσουν μπας και ησυχάσουμε», μιας και σύμφωνα με την περίληψη της υπόθεσης, οι δικηγόροι και των δύο πλευρών βρίσκονται από χρόνια σε μεταξύ τους επαγγελματική κόντρα, οπότε έχουμε να δούμε και αυτή την πλευρά ενός διαζυγίου, που αποκτά διαφορετικού είδους ενδιαφέρον.

10.10.2026, 13:00