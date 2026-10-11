Τρία ζώδια που θα δουν σύντομα τεράστια αλλαγή στην ερωτική τους ζωή

Ο έρωτας αποκτά ξεχωριστή θέση από σήμερα, με τρία ζώδια να αφήνουν πίσω τους όσα τα κρατούσαν μακριά από την ερωτική ζωή που επιθυμούν. Η αλλαγή της εποχής μάς κάνει να αναζητούμε περισσότερη οικειότητα, συντροφικότητα και στιγμές με ανθρώπους που μας κάνουν να νιώθουμε όμορφα.Αστρολογικά, η αντίθεση της Σελήνης στον Ζυγό με τον Ποσειδώνα στον Κριό συνδέεται με την ανάγκη να δούμε πιο καθαρά τις επιθυμίες μας και να δώσουμε χώρο σε όσα θέλουμε πραγματικά να ζήσουμε. Για τον Καρκίνο, τον Ζυγό και τους Ιχθύες, η συγκεκριμένη περίοδος φέρνει στο προσκήνιο τον ρομαντισμό, την ανανέωση και την αποδοχή μέσα στις σχέσεις.Για τον Καρκίνο, η 9η Οκτωβρίου σηματοδοτεί την αρχή μιας περιόδου που μπορεί να φέρει μεγαλύτερη συναισθηματική σταθερότητα. Η ερωτική ζωή αποκτά νέο ενδιαφέρον, είτε μέσα από μια καινούργια γνωριμία είτε μέσα από την ανανέωση μιας σχέσης που υπάρχει ήδη.