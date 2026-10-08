Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς διασκεδάζει με τους γιους της στο θεματικό πάρκο της Ντόλι Πάρτον - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Μια σπάνια ματιά στην οικογενειακή της ζωή έδωσε η Britney Spears, δημοσιεύοντας φωτογραφίες και video από μια έξοδο με τους δύο γιους της, Sean Preston Federline, 21 ετών, και Jayden James Federline, 20 ετών.Η 44χρονη τραγουδίστρια πόζαρε ανάμεσα στους δύο γιους της στο Dollywood, το θεματικό πάρκο της Dolly Parton. Έκρυβε το πρόσωπό της πίσω από μεγάλα γυαλιά ηλίου και μάσκα, ενώ οι δύο γιοι της, που έχουν κάνει φέτος το ντεμπούτο τους στην πασαρέλα, στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού, στέκονταν δίπλα της χαμογελαστοί.