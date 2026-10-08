Φθινοπωρινή Wishlist: Τι θέλουν οι editors του Marie Claire για τη νέα σεζόν;
MARIE CLAIRE

Φθινοπωρινή Wishlist: Τι θέλουν οι editors του Marie Claire για τη νέα σεζόν;

Η ομάδα του site μοιράζεται τη φθινοπωρινή λίστα επιθυμιών της.

Φθινοπωρινή Wishlist: Τι θέλουν οι editors του Marie Claire για τη νέα σεζόν;
Με κάθε νέα εποχή, έρχεται και μια νέα ατμόσφαιρα, και, εδώ στο Marie Claire, σχεδόν αναπόφευκτα έρχονται και νέες wishlists. Παρακάτω, οι editors μοιράζονται μερικά από τα κομμάτια που τους έχουν τραβήξει την προσοχή, αλλά και επιθυμίες τους για τη φθινοπωρινή σεζόν που ξεκίνησε.

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