Φθινοπωρινή Wishlist: Τι θέλουν οι editors του Marie Claire για τη νέα σεζόν;
Φθινοπωρινή Wishlist: Τι θέλουν οι editors του Marie Claire για τη νέα σεζόν;
Η ομάδα του site μοιράζεται τη φθινοπωρινή λίστα επιθυμιών της.
Με κάθε νέα εποχή, έρχεται και μια νέα ατμόσφαιρα, και, εδώ στο Marie Claire, σχεδόν αναπόφευκτα έρχονται και νέες wishlists. Παρακάτω, οι editors μοιράζονται μερικά από τα κομμάτια που τους έχουν τραβήξει την προσοχή, αλλά και επιθυμίες τους για τη φθινοπωρινή σεζόν που ξεκίνησε.
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα