Φθινοπωρινή Wishlist: Τι θέλουν οι editors του Marie Claire για τη νέα σεζόν;

Με κάθε νέα εποχή, έρχεται και μια νέα ατμόσφαιρα, και, εδώ στο Marie Claire, σχεδόν αναπόφευκτα έρχονται και νέες wishlists. Παρακάτω, οι editors μοιράζονται μερικά από τα κομμάτια που τους έχουν τραβήξει την προσοχή, αλλά και επιθυμίες τους για τη φθινοπωρινή σεζόν που ξεκίνησε.