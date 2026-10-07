Το αξεσουάρ από τα παλιά που επιστρέφει στα look μας
MARIE CLAIRE

Το αξεσουάρ από τα παλιά που επιστρέφει στα look μας

Η στέκα zigzag είναι πάλι εδώ.

Το αξεσουάρ από τα παλιά που επιστρέφει στα look μας
Οι στέκες των παιδικών μας χρόνων φαίνεται πως επανέρχονται δυναμικά στα σύνολά μας. Το αγαπημένο, και ίσως μοναδικό αξεσουάρ που φορούσε η Carolyn Bessette-Kennedy όσο μεσουρανούσε στα 90s, βρήκε τη θέση του σε μια πιο μοντέρνα εκδοχή την οποια αγάπησε η Hailey Bieber στο σήμερα, σε σχέδιο zigzag.

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