Το αξεσουάρ από τα παλιά που επιστρέφει στα look μας
Το αξεσουάρ από τα παλιά που επιστρέφει στα look μας
Η στέκα zigzag είναι πάλι εδώ.
Οι στέκες των παιδικών μας χρόνων φαίνεται πως επανέρχονται δυναμικά στα σύνολά μας. Το αγαπημένο, και ίσως μοναδικό αξεσουάρ που φορούσε η Carolyn Bessette-Kennedy όσο μεσουρανούσε στα 90s, βρήκε τη θέση του σε μια πιο μοντέρνα εκδοχή την οποια αγάπησε η Hailey Bieber στο σήμερα, σε σχέδιο zigzag.
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