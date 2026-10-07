Το αξεσουάρ από τα παλιά που επιστρέφει στα look μας

Οι στέκες των παιδικών μας χρόνων φαίνεται πως επανέρχονται δυναμικά στα σύνολά μας. Το αγαπημένο, και ίσως μοναδικό αξεσουάρ που φορούσε η Carolyn Bessette-Kennedy όσο μεσουρανούσε στα 90s, βρήκε τη θέση του σε μια πιο μοντέρνα εκδοχή την οποια αγάπησε η Hailey Bieber στο σήμερα, σε σχέδιο zigzag.