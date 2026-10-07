Γιατί το δέρμα μας παραμένει ξηρό ενώ βάζουμε ενυδατική;

Κάνουμε όλα τα απαραίτητα βήματα για να κρατήσουμε την επιδερμίδα μας ενυδατωμένη, χρησιμοποιούμε την κρέμα μας ευλαβικά πρωί και βράδυ, προσθέτουμε serum με ενυδατικά συστατικά στη ρουτίνα μας και παρ’ όλα αυτά το δέρμα συνεχίζει να δείχνει ξηρό και να μας τραβάει. Τι μπορεί να φταίει;Η αλήθεια είναι ότι η ενυδατική δεν είναι πάντα αρκετή για να αντιμετωπίσει την ξηρότητα. Από τη σύνθεση των προϊόντων που χρησιμοποιούμε μέχρι τον τρόπο που καθαρίζουμε το πρόσωπό μας, υπάρχουν αρκετοί παράγοντες που μπορεί να επηρεάζουν τον επιδερμικό φραγμό και να κάνουν την επιδερμίδα να χάνει πιο εύκολα την υγρασία της.Και όχι, δεν είναι απαραίτητα θέμα εποχής. Μπορεί τον χειμώνα η ξηρότητα να γίνεται πιο έντονη, όμως αν το δέρμα μας παραμένει ξηρό όλο τον χρόνο, ίσως χρειάζεται να κοιτάξουμε λίγο πιο προσεκτικά τη skincare ρουτίνα και τις καθημερινές μας συνήθειες.