Το φίδι που μεταμορφώθηκε σε ψηλοτάκουνο για τον Saint Laurent

Ηπροχθεσινή πασαρέλα του Saint Laurent συζητήθηκε όσο λίγες, και δικαίως. Είχε πολλά στοιχεία που την έκαναν μνημειώδη, συμπεριλαμβανομένων των παπουτσιών που παρουσιάστηκαν.Ο σχεδιαστής υποδημάτων του οίκου, Corrado de Biase, έχει καταφέρει να κάνει τα κομμάτια του συνώνυμα του sexiness. Προχθές, τα ψηλοτάκουνα σε σχέδιο φιδιού ήταν αυτά που έκλεψαν τις εντυπώσεις και μας έμειναν στο μυαλό πολύ μετά την επίδειξη.