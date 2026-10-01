Το φίδι που μεταμορφώθηκε σε ψηλοτάκουνο για τον Saint Laurent
Το φίδι που μεταμορφώθηκε σε ψηλοτάκουνο για τον Saint Laurent
Πίσω από τα παπούτσια που τράβηξαν, για ακόμη μια φορά, τα βλέμματα, βρίσκεται ο Corrado de Biase.
Ηπροχθεσινή πασαρέλα του Saint Laurent συζητήθηκε όσο λίγες, και δικαίως. Είχε πολλά στοιχεία που την έκαναν μνημειώδη, συμπεριλαμβανομένων των παπουτσιών που παρουσιάστηκαν.
Ο σχεδιαστής υποδημάτων του οίκου, Corrado de Biase, έχει καταφέρει να κάνει τα κομμάτια του συνώνυμα του sexiness. Προχθές, τα ψηλοτάκουνα σε σχέδιο φιδιού ήταν αυτά που έκλεψαν τις εντυπώσεις και μας έμειναν στο μυαλό πολύ μετά την επίδειξη.
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Ο σχεδιαστής υποδημάτων του οίκου, Corrado de Biase, έχει καταφέρει να κάνει τα κομμάτια του συνώνυμα του sexiness. Προχθές, τα ψηλοτάκουνα σε σχέδιο φιδιού ήταν αυτά που έκλεψαν τις εντυπώσεις και μας έμειναν στο μυαλό πολύ μετά την επίδειξη.
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
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