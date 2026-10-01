Το φίδι που μεταμορφώθηκε σε ψηλοτάκουνο για τον Saint Laurent
MARIE CLAIRE

Το φίδι που μεταμορφώθηκε σε ψηλοτάκουνο για τον Saint Laurent

Πίσω από τα παπούτσια που τράβηξαν, για ακόμη μια φορά, τα βλέμματα, βρίσκεται ο Corrado de Biase.

Το φίδι που μεταμορφώθηκε σε ψηλοτάκουνο για τον Saint Laurent
Ηπροχθεσινή πασαρέλα του Saint Laurent συζητήθηκε όσο λίγες, και δικαίως. Είχε πολλά στοιχεία που την έκαναν μνημειώδη, συμπεριλαμβανομένων των παπουτσιών που παρουσιάστηκαν.

 
Ο σχεδιαστής υποδημάτων του οίκου, Corrado de Biase, έχει καταφέρει να κάνει τα κομμάτια του συνώνυμα του sexiness. Προχθές, τα ψηλοτάκουνα σε σχέδιο φιδιού ήταν αυτά που έκλεψαν τις εντυπώσεις και μας έμειναν στο μυαλό πολύ μετά την επίδειξη.

Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης