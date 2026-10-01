Ruched shoes: Οι σούρες στα παπούτσια είναι η πιο ενδιαφέρουσα λεπτομέρεια του φθινοπώρου
Ruched shoes: Οι σούρες στα παπούτσια είναι η πιο ενδιαφέρουσα λεπτομέρεια του φθινοπώρου
Eμφανίζονται σε μπαλαρίνες, loafers και γόβες, δίνοντας στη γραμμή τους μια πιο απαλή, χαλαρή όψη.
Eμφανίζονται σε μπαλαρίνες, loafers και γόβες, δίνοντας στη γραμμή τους μια πιο απαλή, χαλαρή όψη.
Κάθε φθινόπωρο, ορισμένα κλασικά σχέδια παπουτσιών επιστρέφουν στην γκαρνταρόμπα με μικρές αλλαγές που τα κάνουν να δείχνουν ξανά επίκαιρα. Φέτος, αυτή η λεπτομέρεια είναι οι σούρες και εμφανίζονται σε μπαλαρίνες, loafers και γόβες, δίνοντας στη γραμμή τους μια πιο απαλή, χαλαρή όψη.
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα