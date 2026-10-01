Ruched shoes: Οι σούρες στα παπούτσια είναι η πιο ενδιαφέρουσα λεπτομέρεια του φθινοπώρου

Κ

άθε φθινόπωρο, ορισμένα κλασικά σχέδια παπουτσιών επιστρέφουν στην γκαρνταρόμπα με μικρές αλλαγές που τα κάνουν να δείχνουν ξανά επίκαιρα. Φέτος, αυτή η λεπτομέρεια είναι οι σούρες και εμφανίζονται σε

,