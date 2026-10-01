Ruched shoes: Οι σούρες στα παπούτσια είναι η πιο ενδιαφέρουσα λεπτομέρεια του φθινοπώρου
MARIE CLAIRE

Ruched shoes: Οι σούρες στα παπούτσια είναι η πιο ενδιαφέρουσα λεπτομέρεια του φθινοπώρου

Eμφανίζονται σε μπαλαρίνες, loafers και γόβες, δίνοντας στη γραμμή τους μια πιο απαλή, χαλαρή όψη.

Ruched shoes: Οι σούρες στα παπούτσια είναι η πιο ενδιαφέρουσα λεπτομέρεια του φθινοπώρου
Κάθε φθινόπωρο, ορισμένα κλασικά σχέδια παπουτσιών επιστρέφουν στην γκαρνταρόμπα με μικρές αλλαγές που τα κάνουν να δείχνουν ξανά επίκαιρα. Φέτος, αυτή η λεπτομέρεια είναι οι σούρες και εμφανίζονται σε μπαλαρίνες, loafers και γόβες, δίνοντας στη γραμμή τους μια πιο απαλή, χαλαρή όψη.

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